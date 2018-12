Skifahrer starb nach Sturz in Vorarlberger Krankenhaus

Ein 61-jähriger Skifahrer ist nach einem Sturz im Skigebiet Gargellen (Montafon) am Samstag im Krankenhaus in Feldkirch verstorben. Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Wintersportler vor einer Woche, am Tag nach dem Unfall, reanimiert und ins Spital eingeliefert worden. Der Mann hatte demnach eine Hirnblutung erlitten.