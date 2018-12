180 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet

180 Flüchtlinge sind am Montag vor der Küste Maltas aus dem Mittelmeer gerettet worden. 152 von ihnen saßen an Bord eines Holzbootes, das in Seenot geraten war, wie die maltesische Marine mitteilte. Bei einem zweiten Rettungseinsatz seien 28 weitere Bootsinsassen in Sicherheit gebracht worden. Bereits am Sonntag hatte Maltas Marine 69 Flüchtlinge aus Seenot gerettet.