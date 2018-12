NGOs appellieren an EU-Staaten zur Aufnahme von 49 Migranten

Die beiden deutschen NGOs Sea Watch und Sea Eye, die in den vergangenen Tagen jeweils 32 und 17 Migranten im Mittelmeer gerettet haben, haben einen Appell an die EU-Länder zur Aufnahme der geretteten Flüchtlinge gerichtet. Das Schiff von Sea Watch ist seit zehn Tagen auf See.