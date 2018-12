Iran: Friedensgespräche mit Taliban-Vertretern in Teheran

Abgesandte der Taliban haben nach iranischen Angaben am Sonntag mit Vertretern der Regierung in Teheran über Grundzüge von Friedensverhandlungen für Afghanistan gesprochen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani habe von den Gesprächen gewusst, sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums Bahram Qasemi am Montag.