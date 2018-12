Nähere Angaben zu den Umständen wurden nicht gemacht. Die Festnahme habe sich bereits am 28. Dezember ereignet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau einen US-Amerikaner unter Spionageverdacht festgenommen. Der Mann sei auf frischer Tat ertappt worden, teilte der FSB am Montag mit. Nähere Angaben zu den Umständen wurden nicht gemacht. Die Festnahme habe sich bereits am 28. Dezember ereignet.

Die russischen Behörden haben den Namen des Mannes genannt. Allerdings nur auf Russisch, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Übertragen aus dem kyrillischen Alphabet könnte er "Paul Whelan" lauten. Weitere Einzelheiten gab der russische Geheimdienst zunächst nicht bekannt.

Es sei ein Verfahren gegen ihn eröffnet worden, teilte der FSB am Montag mit. Bei einer Verurteilung drohten dem Mann zwischen 10 und 20 Jahre Haft, hieß es in der FSB-Mitteilung, aus der die Agentur TASS zitierte. Die US-Botschaft in der russischen Hauptstadt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Beziehungen Russlands zu den USA haben sich seit der Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel 2014 verschlechtert. Seither haben die USA und zahlreiche andere westliche Staaten Sanktionen gegen Russland verhängt. In seinem Neujahrsschreiben bot Russlands Präsident Wladimir Putin zuletzt US-Präsident Donald Trump einen "weitreichenden Dialog" an.