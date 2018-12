Angreifer töteten im Tschad mehr als 30 Goldsucher

Arabische Kämpfer aus Libyen haben nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten in der Grenzregion Tibesti im benachbarten Tschad Goldwäscher überfallen und mindestens 30 von ihnen getötet. Mehr als 200 Menschen wurden bei den Kämpfen am Donnerstag und Samstag verletzt, wie die tschadische Organisation CTDDH am Sonntag erklärte.