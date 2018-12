Präsidentenwahl in Afghanistan um drei Monate verschoben

Die Wahlkommission in Afghanistan hat die für April kommenden Jahres geplante Präsidentschaftswahl um drei Monate verschoben. Sie setzte am Sonntag den 20. Juli 2019 als neuen Termin für die Abstimmung an, wie der Chef der Wahlkommission, Abdul Badi Sayyad, vor Journalisten in Kabul sagte. Die Verschiebung hatte sich seit längerem angedeutet.