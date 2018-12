Bayern: Touristin überlebte Absturz über Hunderte Meter

Eine Touristin ist am nahe der Grenze zu Österreich gelegenen Königssee in Bayern im Bereich der Echowand mehrere Hundert Meter in einen Graben gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Bergwacht Berchtesgaden konnte die Chinesin nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes vom Sonntag mithilfe zweier Hubschrauber retten. Die Frau wurde ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.