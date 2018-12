Frau im Ausseerland von Lawine mitgerissen

Eine Tschechin ist am Sonntag am Ahornkogel auf etwa 1.600 Meter Seehöhe von einer Lawine mitgerissen worden. Ihre Begleiter entkamen den Schneemassen und alarmierten die Rettungskräfte. Nach etwa einer Stunde hatten diese die Frau gefunden. Sie war nicht verschüttet, aber am Bein verletzt. Die Wintersportlerin wurde mit einer Trage vom Berg geholt und ins Spital gebracht.