Parlamentswahl in Bangladesch begonnen

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in Bangladesch am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Premierministerin Sheikh Hasina von der regierenden Awami League strebt eine vierte Amtszeit an. Ein von der Nationalistischen Partei (BNP) angeführtes Oppositionsbündnis fordert sie heraus. Rund 600.000 Polizisten, Soldaten und andere Sicherheitskräfte sind im Einsatz.