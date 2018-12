Hubschrauberabsturz in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind alle Crewmitglieder ums Leben gekommen. Der Hubschrauber habe sich auf einem Rettungsflug in den Bergen im Emirat Ras al-Khaimah befunden, teilte die zivile Luftfahrtbehörde am Samstag mit. Angaben zur Zahl der Opfer und zu Hintergründen des Unglücks machten die Behörden zunächst nicht.