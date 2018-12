Alkolenker versuchte im Flachgau vor Polizei zu flüchten

Ein Alkolenker hat am Freitag in Strobl (Flachgau) versucht, der Polizei zu entkommen. Der Mann missachtete alle Anhaltezeichen und fuhr in Richtung St. Gilgen davon. Mit 139 km/h raste er durch eine 80er-Beschränkung. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein hatte. Dieser war ihm schon abgenommen worden. Ein Alkotest ergab 1,54 Promille, teilte die Polizei mit.