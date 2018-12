Zahlreiche Verletzte bei Pkw-Unfällen in Tirol

Zahlreiche Verletzte haben am Freitag zwei Pkw-Unfälle in Tirol gefordert. In Osttirol wurden bei einem Frontalzusammenstoß auf der Felbertauern Straße (B108) vier Insassen verletzt, bei einer Kollision dreier Autos in Tarrenz (Bezirk Imst) fünf, berichtete die Polizei.