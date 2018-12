Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus in Ägypten

Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind nach offiziellen Angaben zwei Urlauber getötet worden. Zehn weitere Touristen und zwei Ägypter seien durch einen selbst gebauten Sprengsatz verletzt worden, teilte das ägyptische Innenministerium mit. Die Bombe sei kurz nach 18 Uhr an einer viel befahrenen Straße unweit der bei Touristen beliebten Pyramiden explodiert.