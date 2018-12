Tausende Palästinenser protestieren an Gaza-Grenze

Tausende Palästinenser im Gazastreifen haben sich am Freitag zu neuen Protesten an der Grenze zu Israel versammelt. Bei Konfrontationen an der Gaza-Grenze waren vor einer Woche vier Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden. Die militanten Palästinenserorganisationen in dem Küstenstreifen hatten danach mit einer harten Reaktion gedroht, sollte es an diesem Freitag erneut Tote geben.