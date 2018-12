Britischer Künstler an Bord von Kreuzfahrtschiff vermisst

Ein junger Brite ist auf einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt höchstwahrscheinlich über Bord gegangen. Der Vermisste trat als Tänzer und Sänger in einem Musical auf der "Harmony of the Seas" auf. Videoaufnahmen zeigten den 20-jährigen zuletzt zu Weihnachten nachts auf Deck 5, zitierten britische Medien am Donnerstag einen Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft "Royal Caribbean".