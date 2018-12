Verdächtiger nach Tötung einer 20-Jährigen in U-Haft

Nach der Bluttat vom 20. Oktober 2018 in Zell am See, bei der eine 20-jährige Frau erschossen wurde, ist am Wochenende ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen am Wohnort des Mannes wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Pinzgauer wurde am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Salzburg gegenüber der APA.