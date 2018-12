Frau nach Brand in Klagenfurt in kritischem Zustand

Eine ältere Frau aus Klagenfurt ist in der Nacht auf Donnerstag nach einem Brand in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war der Brand mit starker Rauchentwicklung gegen 3.45 Uhr in der Wohnung der Frau ausgebrochen, sie musste reanimiert werden.