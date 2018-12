Zwei Touristen in Italien starben an CO-Vergiftung

Zwei französische Touristen sind in einer Berghütte in Norditalien ums Leben gekommen. In beiden Räumen der Unterkunft in einem abgelegenen Ort im Tal Valle Maira in der Provinz Cuneo sei Kohlenmonoxid festgestellt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Einer von zwei Holzöfen sei noch in Betrieb gewesen, als die Feuerwehr- und Rettungskräfte eintrafen und die beiden 57-Jährigen fanden.