Gas- mit Bremspedal verwechselt: 81-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Hotelparkplatz in Mösern (Bezirk Innsbruck Land) ist am Christtag eine 81-jährige deutsche Urlauberin schwer verletzt worden. Sie wollte ihren Mann in einen Parkplatz einweisen, als dieser mit dem Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal rutschte. Der Pkw erfasste die 81-Jährige und schleuderte sie auf eine unterhalb des Parkplatz liegende Böschung.