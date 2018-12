Vier Verletzte nach Alko-Unfall in der Steiermark

Ein alkoholisierter 18-jähriger Pkw-Lenker dürfte am Dienstagabend in der Steiermark einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben. Dabei wurden eine Person nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark lebensgefährlich und drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker war gemeinsam mit seinem Bruder als Beifahrer in den Wagen eines eingegenkommenden Pärchens gekracht.