IS bekannte sich zu Anschlag auf libysches Außenministerium

Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat sich zu dem tödlichen Anschlag auf das libysche Außenministerium in Tripolis bekannt. Drei "Soldaten des Kalifats" hätten das Außenministerium mit Sprengstoffgürteln und Automatikwaffen gestürmt, heißt es in einer am Dienstag in sozialen Netzwerken verbreiteten Erklärung des IS.