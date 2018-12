Medien melden Anschlag auf libysches Außenministerium

Bei einem Anschlag auf das libysche Außenministerium in der Hauptstadt Tripolis sind am Dienstag mehrere Menschen getötet worden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, Selbstmordattentäter hätten das Haus unter Beschuss genommen und zwei der drei Angreifer hätten sich dann in dem Gebäude in die Luft gesprengt. Ein Attentäter sei von Sicherheitskräften erschossen worden.