18-jähriger Kärntner starb an Drogen

Ein 18 Jahre alter Bursche aus Völkermarkt ist am Sonntag an einer Überdosis Drogen gestorben. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, wurde der 18-Jährige gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund in dessen Wohnung aufgefunden. Der 17-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht, für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.