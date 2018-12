Brand in Melk forderte acht Verletzte, fünf davon Kinder

Ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Melk hat am Montag acht Verletzte gefordert. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um drei Erwachsene und fünf Kinder aus Syrien. Ein Mann wurde demnach schwer verletzt. Bei den sieben anderen Personen bestand laut Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich der Verdacht auf Rauchgasvergiftung.