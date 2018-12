Leiche von siebenjährigem US-Grenzopfer in Heimat überstellt

Die Leiche einer Siebenjährigen aus Guatemala, die nach ihrer Festnahme durch US-Grenzbehörden auf tragische Weise in den USA gestorben war, ist ins Heimatland des Mädchens überstellt worden. Auf Bildern war zu sehen, wie der Sarg mit den sterblichen Überresten des Kindes nach der Landung am Internationalen Flughafen von Guatemala-Stadt am Sonntag (Ortszeit) in ein Leichenauto getragen wurde.