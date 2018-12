Betrunkenes Vater-Sohn-Duo im Streit verletzt

Ein 54-jähriger Mann und sein 20 Jahre alter Sohn haben einander am Sonntag in Pfaffenhofen im Bezirk Innsbruck-Land bei einer Auseinandersetzung gegenseitig leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Sohn dem Vater mit einem Messer eine leichte Kopfverletzung zugefügt haben, der 20-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen am Unterarm. Beide waren alkoholisiert.