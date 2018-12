Mann stach in Tirol mit Messer auf Frau ein

Ein Streit zwischen einem 47-jährigen Serben und seiner 48 Jahre alten Ex-Freundin in Zell am Ziller im Bezirk Schwaz ist am Sonntag völlig eskaliert. Laut Polizei stach der 47-Jährige plötzlich mit einem Messer auf die Frau ein und würgte sie. Während sich die 48-Jährige in Sicherheit bringen konnte, fügte sich der Mann mit dem Messer selbst schwere Verletzungen zu, so die Polizei.