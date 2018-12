SpaceX brachte US-Militärsatelliten ins All

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Sonntag seinen ersten Auftrag im Dienst der Sicherheit der USA erfüllt und einen Militärsatelliten in seine Umlaufbahn gebracht. Eine Rakete vom Typ Falcon 9 mit einem GPS-Navigationssatelliten für die US-Luftwaffe hatte am Sonntagabend in Florida ohne Zwischenfälle abgehoben, wie SpaceX mitteilte.