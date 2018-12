Mindestens 43 Menschen bei Tsunami in Indonesien getötet

Bei einer neuerlichen Tsunami-Katastrophe sind in Indonesien mindestens 43 Menschen getötet worden. Rund 600 Menschen seien verletzt worden, als die Flutwellen ohne Vorwarnung über Strände an der Sundastraße, der Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java hereinbrachen, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag in Jakarta mit.