Zahl der "Gelbwesten-Proteste" geht weiter zurück

Am sechsten Protestwochenende der "Gelbwesten" in Frankreich ist die Zahl der Demonstranten weiter zurückgegangen. In Paris gingen rund 800 Demonstranten auf die Straße. Der Verkehr lief normal, nachdem es im November zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizei gekommen war. Ein Mann starb in Perpignan, als sein Wagen mit einem an einer Straßensperre stehenden Lkw kollidierte.