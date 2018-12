"Gelbwesten-Proteste" mit einem Toten in Frankreich

In Frankreich hat es am Samstag wieder an zahlreichen Orten Proteste der "Gelbwesten" gegeben. In Straßburg versammelten sich rund 100 Menschen bei der Europabrücke, die nach Deutschland führt. Im Süden des Landes in Perpignan kam ein 36-jähriger Mann ums Leben, als er mit seinem Auto in einem von "Gelbwesten" blockierten Kreisverkehr auf einen Lkw auffuhr.