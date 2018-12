Mindestens 13 Tote bei zwei Terroranschlägen in Mogadischu

Bei einem Doppel-Anschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mindestens 13 Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Nach Polizeiangaben sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto an einer Kontrollstelle in der Nähe des Nationaltheaters nur etwa 400 Meter vom Präsidentenpalast entfernt in die Luft.