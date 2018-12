Drohnen bei Airport Gatwick - Zwei Verdächtige festgenommen

Im Fall der gezielten Drohnen-Störaktionen am Londoner Flughafen Gatwick haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Das teilte die zuständige Polizei in der englischen Grafschaft Sussex in den frühen Morgenstunden des Samstags mit. Die Festnahmen erfolgten demnach am Freitagabend kurz nach 22.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MEZ). Nähere Informationen zu den Festgenommenen gab es zunächst nicht.