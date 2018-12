Teilweiser Stillstand der US-Regierungsgeschäfte kommt

In den USA kommt es vorerst zu einem teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte. Ab Mitternacht (Ortszeit) - also am Samstag in der Früh um 6.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit - gilt eine Art Haushaltssperre für Teile der US-Regierung, weil bis zum Ablauf dieser Frist kein neues Budgetgesetz für mehrere Bundesministerien in die Wege geleitet wird.