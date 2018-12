Londoner Flughafen Gatwick wegen Drohne gesperrt

Nach der Sichtung von mehreren Drohnen in der Nähe des Londoner Flughafens Gatwick hat der zweitgrößte britische Airport den Betrieb eingestellt. Flugzeuge konnten am Donnerstag weder starten noch landen. 110.000 Passagieren sind laut einem BBC-Bericht betroffen. Es ist unklar, wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Auch Flüge von und nach Österreich blieben am Boden.

© APA (AFP)

Der Flughafen hatte am Mittwochabend alle Starts und Landungen bis auf Weiteres ausgesetzt, nachdem eine Drohne über dem Flugfeld gesichtet worden war. Viele Passagiere saßen stundenlang in ihren startklaren Maschinen fest, während ankommende Flugzeuge zu - teils hunderte Kilometer entfernten - Flughäfen umgeleitet wurden.

In den frühen Morgenstunden war der Betrieb kurzzeitig wieder aufgenommen, dann aber erneut gestoppt worden. Mehr als 14 Stunden nach den ersten Drohnensichtungen wurde am Donnerstagvormittag erneut eine Drohne über dem Flugfeld entdeckt. Rund 110.000 Passagiere waren laut Angaben des Flughafens im Sender BBC am Donnerstag von den Störungen betroffen.

Am Flughafen Wien-Schwechat sollten am Donnerstag je vier Flugverbindungen nach und von London-Gatwick stattfinden. "Davon sind keine ausgefallen, es ist aber teilweise mit Verzögerungen zu rechnen", sagte Flughafensprecher Peter Kleemann. Betroffen waren Reisende der Fluglinien British Airways, Level und Easyjet. In Salzburg hob ein Flugzeug mit Verspätung in Richtung London ab. Ein weiterer Flug wurde gestrichen. Auf dem Innsbrucker Flughafen fielen bisher zwei Flüge nach und zwei Flüge von London-Gatwick aus.

Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei weiterhin unklar, sagte Gatwick-Chef Chris Woodroofe. Erst wenn die Polizei Entwarnung gibt, kann der Flughafen wieder öffnen.

Bei einer der Drohnen handelt es sich laut Woodroofe um ein professionelles Gerät. "Es ist definitiv keine Standard-Drohne von der Stange", sagte er BBC Radio. Nach der Wiederaufnahme des Flugbetriebs werde es mehr als 24 Stunden dauern, bis sich der Betrieb normalisiere. Die Polizei sprach von einem vorsätzlichen Eingriff in den Flugverkehr. Mehr als 20 Polizeieinheiten suchten nach dem Verursacher. Der Sprecher von Premierministerin Theresa May sprach von einem unverantwortlichen und inakzeptablen Akt.

Die Polizei hat britischen Medienberichten zufolge Scharfschützen und einen Helikopter eingesetzt, um die Verantwortlichen für die Drohnenflüge ausfindig zu machen. "Wir setzen unsere Suche nach den Betreibern fort", twitterte die Polizei in der Region Sussex am Mittag. Nach britischem Recht ist es verboten, im Umkreis von einem Kilometer um einen Flughafen eine Drohne aufsteigen zu lassen. Bei Verstößen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Einen ähnlichen Drohnenvorfall wie in London-Gatwick hat es laut Markus Pohanka, Pressesprecher von Austro Control, bisher nicht gegeben. Allerdings kam es auf Linienflügen in wenigen Fällen zu Sichtungen von Drohnen in großem Abstand. "In so einem Fall nimmt der Pilot per Funk Kontakt mit der Austro Control auf. Wir setzen uns dann mit der Polizei in Verbindung, die versucht, den Drohnenpiloten ausfindig zu machen", erklärte Pohanka. Prinzipiell herrscht in der Nähe von Flughäfen ein absolutes Flugverbot für Drohnen. Eine Ausnahme besteht für genehmigte Drohnen, die nach Rücksprache mit dem Kontrolltrum in einem sicheren Bereich gesteuert werden.

Ein Drohnenflug ohne Genehmigung kann teuer kommen - bis zu 22.000 Euro beträgt das Strafausmaß. "Wird in der Nähe eines Flughafens geflogen, könnte zusätzlich eine vorsätzliche Gefährdung der Luftfahrt vorliegen, was mit bis zu zehn Jahren Haft sanktioniert wird", erklärte Pohanka. Um derlei zu vermeiden, empfiehlt sich ein Besuch der Website dronespace.at. Dort lässt sich feststellen, wo mit Drohnen geflogen werden darf und welche Genehmigungen dafür nötig sind.