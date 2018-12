Arzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Ein praktischer Arzt ist am Dienstag im Landesgericht Leoben in einer Neuauflage seines Prozesses wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Vom selben Vorwurf war er im Mai freigesprochen worden, die Anwältin des Opfers und die Staatsanwaltschaft hatten Rechtsmittel ergriffen. In der neuerlichen Verhandlung wurde er nicht rechtskräftig zu 8.400 Euro Geldstrafe verurteilt.