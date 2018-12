Kommissionspräsident Juncker ist bei guter Gesundheit

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist nach Angaben einer Sprechering "bei guter Gesundheit". Sie erklärte am Dienstag in Brüssel zu Berichten, wonach Juncker beim Gala-Diner in der Spanischen Hofreitschule im Rahmen des EU-Afrika-Forums in Wien gestützt werden habe müssen, Fotos könnten in der Tat lügen.