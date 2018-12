Leopard tötete Kleinkind in Indien

Ein kleiner Bub ist in Indien von einem Leoparden getötet worden. Die Behörden übergaben der Familie am Dienstag den Leichnam des Dreijährigen, dessen Kopf fehlte. Die Raubkatze hatte das Kind vor den Augen der Mutter aus der Küche der Familie in den Wald geschleppt. Es ist der dritte Angriff eines Leoparden auf einen Menschen in Indien innerhalb von zwei Monaten.