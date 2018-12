"Waldheims Walzer" bei Oscar-Verleihung 2019 chancenlos

Facebook

Florian Henckel von Donnersmarcks "Werk ohne Autor" über die an Gerhard Richter orientierte Lebensgeschichte eines Künstlers im Nachkriegsdeutschland kam auf die Liste der verbleibenden neun Filme, aus denen am 22. Jänner dann jene fünf destilliert werden, die es tatsächlich in die Endrunde für die 91. Oscars schaffen. Die Gala findet am 24. Februar in Hollywood statt.

Neben dem deutschen Beitrag hat auch Pawel Pawlikowskis polnisches Liebesdrama "Cold War" - der große Gewinner beim Europäischen Filmpreis -, Alfonso Cuarons Netflix-Produktion "Roma" oder der Cannes-Gewinner "Shoplifters" des Japaners Hirokazu Kore-eda Chancen auf die begehrte Trophäe. Die Liste komplettieren der Thriller "Burning" des Südkoreaners Lee Chang-Dong, "Capernaum" aus dem Libanon, "Pajaros de verano" aus Kolumbien, das dänische Drama "The Guilty" sowie "Ayka" aus Kasachstan.