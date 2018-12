EU-Afrika-Forum: Kurz fordert mehr Investitionen in Afrika

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zu Beginn des EU-Afrika-Forums am Dienstag in Wien deutlich mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. "Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen", sagte Kurz vor Beginn der Beratungen mit afrikanischen und europäischen Spitzenpolitikern sowie zahlreichen Unternehmern im Wiener Austria Center.