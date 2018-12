Britische Regierung beschleunigt Vorbereitung auf "no deal"

Das britische Kabinett hat am Dienstag angesichts der Unsicherheiten über den von Premierministerin Theresa May ausverhandelten Austrittsvertrag mit der EU die Vorbereitungen auf einen "No Deal" verstärkt. Laut BBC wurden umgerechnet 2,23 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Außerdem wurden 140.000 Briefe an Unternehmer versandt.