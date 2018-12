62 Al-Shabaab-Kämpfer bei Luftschlägen in Somalia getötet

Bei Luftangriffen der US-Streitkräfte in Somalia sind nach Militärangaben mindestens 62 Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Bei vier Bombardements in der Nähe des Ortes Gandarshe südlich der Hauptstadt Mogadischu seien am Samstag 34 Kämpfer und bei zwei Angriffen am Sonntag 28 weitere getötet worden, teilte die Kommandozentrale für Einsätze in Afrika (Africom) mit.