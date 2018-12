Ägyptischer Präsident Sisi in Wien

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi trifft am heutigen Montag in Wien mit Österreichs Staatsspitze zusammen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt den wegen seines autoritären Regierungsstils umstrittenen Ex-General um 10.45 Uhr mit militärischen Ehren am Inneren Burghof. Mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt Sisi um 14.15 Uhr vor die Presse.

© APA (Außenministerium)

Sisi, der am Nachmittag auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) treffen will, hält sich anlässlich des am Montagabend beginnenden EU-Afrika-Forums in Wien auf. Österreich setzt große Hoffnungen in Ägypten als möglichen Bündnispartner bei der Eindämmung des Flüchtlingsstroms aus Afrika, auch wenn Kairo offiziell keine der von der Europäischen Union in Aussicht genommenen "Anlandeplattformen" für zurückgewiesene illegale Migranten beherbergen will.

Sisi war bereits am Sonntagnachmittag von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Flughafen Wien begrüßt worden. Er will sich bis Mittwoch in Österreich aufhalten. Sisi war im Jahr 2013 durch einen Militärputsch gegen den gewählten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi an die Macht gelangt und führt das Land seitdem mit harter Hand. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Sisis Regierung vor, in den vergangenen Jahren Zehntausende Menschen willkürlich inhaftiert zu haben. Misshandlung und Folter in der Haft seien an der Tagesordnung.