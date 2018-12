Türkische Luftwaffe greift kurdische Ziele im Nordirak an

Die türkische Luftwaffe ist im Norden des Iraks weitere Luftangriffe geflogen. Dabei seien am Samstag und Sonntag zehn Angehörige der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) "neutralisiert" worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete.

Schon am Donnerstagabend hatte es im Nordirak in Gebieten nahe der gemeinsamen Grenze türkische Luftangriffe gegen Kurden gegeben. In einer Stellungnahme auf der Webseite des Verteidigungsministeriums hieß es, sie hätten sich gegen "Nester des Terrors" gerichtet, die unter anderem die Sicherheit der türkischen Grenze bedrohten. Dabei sollen mehr als 30 Ziele zerstört worden sein. Zu Opfern wurde zunächst nichts bekannt.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte in einer Rede am Freitag mehr Angriffe angekündigt. "Wieso? Weil wir von dort bedroht werden. Und die Antwort wird sofort erfolgen", sagte er.

Erdogan hat außerdem jüngst eine baldige Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien angekündigt. Die Offensive würde sich aber gegen Alliierte der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) richten und die Türkei in militärisches Einflussgebiet der USA führen. Die lehnen den Plan kategorisch ab. Am Freitag hatten Erdogan und US-Präsident Donald Trump dazu miteinander telefoniert, am Donnerstag die Außenminister Mevlüt Cavusoglu und Mike Pompeo.

Nach Angaben der türkischen Regierung sagte Trump der Türkei die Auslieferung des Predigers Fetullah Gülen zu. Trump habe gegenüber seinem türkischen Kollegen Erdogan bei einer Begegnung am Rande des G-20-Gipfels in Argentinien erklärt, die USA arbeiteten an der Überstellung Gülens und weiterer Personen, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag in Doha.

"In Argentinien hat Trump Erdogan gesagt, sie arbeiteten daran, Gülen und andere auszuliefern", sagte Cavusoglu mit Bezug auf den G-20-Gipfel. Erdogan macht Gülen für den versuchten Putsch 2016 verantwortlich.

Nach dem Scheitern des Aufstands wurden Zehntausende Menschen in der Türkei verhaftet oder aus dem Staatsdienst entlassen, weil ihnen Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen wurden.