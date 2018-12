Die 31. Europäischen Filmpreise werden in Sevilla verliehen

Am Samstagabend werden die 31. Europäischen Filmpreise verliehen. Die Gala, die jährlich wechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Metropole ausgerichtet wird, findet heuer im spanischen Sevilla statt. Dabei ist Marie Bäumer für die deutsch-österreichische Koproduktion "3 Tage in Quiberon" über Romy Schneider als beste Hauptdarstellerin nominiert.