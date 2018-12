Polizei kämpfte mit Computerproblemen

Wegen eines Defekts im Hardwarebereich hat die Polizei in Österreich seit Donnerstag kurz vor Mittag mit Computerproblemen gekämpft. Das teilte Innenministeriumssprecher Christoph Pölzl am Freitag auf Anfrage der APA mit. Am frühen Abend wurde bekanntgegeben, dass die Probleme behoben sind. Betroffen war das sogenannte PAD-System (Protokollieren-Anzeigen-Daten).