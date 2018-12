Nach Tötung von 67-Jährigem - U-Haft über Grazer verhängt

Über den Grazer, der am Mittwoch einen 67-Jährigen getötet haben soll, ist am Freitag die Untersuchungshaft verhängt worden, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft am Freitag. Der 30-Jährige war zur Tat selbst geständig und wurde vorerst in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Ein psychiatrischer Sachverständiger wurde bestellt.