Lupac-Demokratiepreis 2018 an drei Initiativen

Der diesjährige Demokratiepreis der Margaretha Lupac-Stiftung geht an drei zivilgesellschaftliche Initiativen. Ausgezeichnet werden das Projekt "100 Jahre Republik - 100 Jahre Leben" der pädagogischen Hochschule Burgenland, der Imigrantinnen-Verein "Peregrina" sowie die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks, so die Parlamentskorrespondenz am Freitag.