AK kritisiert Anrechnung des Familienbonus auf Steuerreform

Der wirtschaftliche Erfolg Österreichs sei der Erfolg seiner Arbeitnehmer. "Wenn es zu einer Steuerreform kommt, müssen sie auch am meisten von der steuerlichen Entlastung haben", forderte Anderl am Freitag. Bis 2020 werde die kalte Progression drei Mrd. Euro ausmachen. "Das ist das Minimum an Entlastung, das sich die Österreicherinnen und Österreicher verdient haben", so die AK-Präsidentin. Wenn jetzt nicht einmal die kalte Progression abgegolten wird, ist die Steuerreform eine "Mogelpackung".